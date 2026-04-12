Umat Hindu Berharap Prabowo Menghadiri Dharma Santi Nasional di Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan umat Hindu sangat menantikan kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Dharma Santi Nasional di Bali Jumat (17/4) mendatang.

Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa proses undangan telah dilakukan secara resmi maupun personal.

"Undangan sudah disampaikan melalui Kemensetneg dan kami juga telah berkomunikasi langsung," ujar Ni Luh Puspa.

Dharma Santi Nasional 2026 sendiri merupakan puncak peringatan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang menjadi wadah silaturahmi sekaligus simbol kebersamaan umat Hindu di tanah air.

Sebelumnya, Wamenpar Ni Luh Puspa membuka Saka Yoga Festival 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut di Lapangan Aldiron Pancoran, Jakarta.

Saka Yoga Festival 2026 menghadirkan yoga massal untuk masyarakat umum, serta melibatkan pelaku UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Ni Luh Puspa menilai kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang perayaan spiritual, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis kebugaran (wellness) dan spiritualitas.

“Spiritual tourism dan wellness tourism menjadi bagian penting dalam penguatan pariwisata berkualitas.