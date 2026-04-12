Karya Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur Lancar, Rekayasa Lalin Efektif

bali.jpnn.com, BANGLI - Karya Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Desa Kintamani, pada hari kesembilan, Jumat (10/4) kemarin terpantau aman dan kondusif.

Meski jumlah pemedek yang hadir tergolong normal, pihak kepolisian tetap melakukan pengamanan ketat guna menjamin kelancaran arus lalu lintas.

Kanitlantas Polsek Kintamani Iptu I Nengah Bagiawan melaporkan arus kendaraan menuju kawasan pura berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Menurutnya, strategi rekayasa lalu lintas (lalin) menjadi kunci utama, terutama saat menghadapi lonjakan pemedek pada hari libur atau hari tertentu.

Mengingat adanya keterbatasan lahan parkir, pihak kepolisian telah menerapkan skema khusus di sekitar area pura.

Penjagaan ketat dilakukan di sisi utara dan selatan pura.

Hal ini dilakukan agar pemedek hanya menggunakan satu sisi bahu jalan untuk parkir, guna mencegah penyempitan jalur yang dapat memicu kemacetan.

Pemedek juga diarahkan untuk parkir di area parkir utama Tunon.