JPNN.com

Kemenhub Pecah Kepadatan di Gilimanuk, Adopsi Strategi Merak-Bakauheni

Sabtu, 11 April 2026 – 20:14 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho didampingi Wagub Bali Giri Prasta meninjau Pelabuhan Gilimanuk, beberapa waktu lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan strategi besar untuk mengurai kemacetan kronis di jalur penyeberangan Jawa-Bali.

Mengadopsi kesuksesan pemisahan arus di Merak-Bakauheni, Kemenhub akan mengembangkan jaringan pelabuhan feri baru di wilayah utara dan timur Pulau Dewata.

Langkah ini diambil menyusul evaluasi mudik Idulfitri 2026, di mana jalur utama Denpasar-Gilimanuk mengalami kelumpuhan akibat volume kendaraan yang melampaui kapasitas jalan dan pelabuhan.

Baca Juga:

Salah satu titik krusial dalam rencana ini adalah optimalisasi Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Bali.

Pelabuhan yang dikelola Pelindo ini akan mengalami pengembangan infrastruktur signifikan pada dua dermaga utamanya.

Dermaga I akan diperpanjang 92 meter untuk memaksimalkan pelayanan kapal general cargo dan aspal curah.

Baca Juga:

Dermaga II diproyeksikan menjadi dermaga multi-purpose dengan penambahan panjang 60 meter untuk melayani penumpang, logistik, serta komoditas curah kering.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa mencampur kendaraan logistik berat dengan kendaraan pribadi di satu jalur pelabuhan sudah tidak lagi memungkinkan.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenhub pelabuhan gilimanuk Strategi Merak -Bakauheni pelabuhan celukan bawang Pelabuhan Sangsit Pelabuhan Amed Pelabuhan Gunaksa Bali pelindo

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU