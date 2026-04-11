Menhub Minta Pelindo Memperluas Kapasitas Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bergerak cepat mengantisipasi potensi kemacetan parah di jalur penyeberangan Jawa-Bali tahun depan.

Kemenhub menginstruksikan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) segera melakukan ekspansi besar-besaran di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk mengingat Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2027 diprediksi akan jatuh pada waktu yang berdekatan.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Menhub Dudy Purwagandhi menekankan bahwa penambahan infrastruktur adalah harga mati untuk menghindari penumpukan kendaraan yang rutin terjadi saat musim libur panjang.

"Kami akan meminta kepada Pelindo untuk melakukan pengembangan pelabuhan, khususnya di Ketapang, dengan membuka beberapa dermaga baru," ujar Menhub Dudy Purwagandhi dilansir dari Antara.

Tak hanya di sisi Banyuwangi, pengembangan juga menyasar wilayah Bali.

Menhub merencanakan pengadaan pelabuhan pasangan sementara di Gilimanuk guna meningkatkan kapasitas daya tampung kapal penyeberangan dari Ketapang secara simultan.

Selain dermaga, fokus utama Kemenhub adalah penyediaan zona penyangga (buffer zone) di Bali.

Area ini krusial untuk menampung kendaraan agar tidak meluber ke jalan raya saat terjadi antrean panjang.