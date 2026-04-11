JPNN.com

Menhub Minta Pelindo Memperluas Kapasitas Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang

Sabtu, 11 April 2026 – 20:00 WIB
Pelabuhan Gilimanuk diambil dari udara. Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang butuh dermaga baru untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Foto: ASDP

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bergerak cepat mengantisipasi potensi kemacetan parah di jalur penyeberangan Jawa-Bali tahun depan.

Kemenhub menginstruksikan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) segera melakukan ekspansi besar-besaran di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk mengingat Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2027 diprediksi akan jatuh pada waktu yang berdekatan.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Menhub Dudy Purwagandhi menekankan bahwa penambahan infrastruktur adalah harga mati untuk menghindari penumpukan kendaraan yang rutin terjadi saat musim libur panjang.

Baca Juga:

"Kami akan meminta kepada Pelindo untuk melakukan pengembangan pelabuhan, khususnya di Ketapang, dengan membuka beberapa dermaga baru," ujar Menhub Dudy Purwagandhi dilansir dari Antara.

Tak hanya di sisi Banyuwangi, pengembangan juga menyasar wilayah Bali.

Menhub merencanakan pengadaan pelabuhan pasangan sementara di Gilimanuk guna meningkatkan kapasitas daya tampung kapal penyeberangan dari Ketapang secara simultan.

Baca Juga:

Selain dermaga, fokus utama Kemenhub adalah penyediaan zona penyangga (buffer zone) di Bali.

Area ini krusial untuk menampung kendaraan agar tidak meluber ke jalan raya saat terjadi antrean panjang.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menhub Dudy Purwagandhi PT Pelindo pelabuhan gilimanuk pelabuhan ketapang Hari Raya Nyepi Hari Raya Idulfitri DPR RI Komisi V DPR RI Bali Banyuwangi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU