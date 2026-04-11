ASN Pemprov Bali WFH Setiap Jumat, Layanan Publik Dipastikan Tetap Normal

JPNN.com Bali

Sabtu, 11 April 2026 – 16:17 WIB
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tjok Istri Srimas Pemayun mengatakan pelaksanaan WFH di Bali dimulai pada Jumat ini dan akan berlangsung secara rutin setiap pekan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali mulai menerapkan kebijakan Work from Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (10/4/2026).

Penerapan kebijakan ini sebagai bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan Pemprov Bali.

Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ yang mengatur pola kerja fleksibel ASN di pemerintah daerah.

Gubernur Wayan Koster mengatakan penyesuaian sistem kerja ini bertujuan mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih adaptif, produktif, dan efisien.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tjok Istri Srimas Pemayun mengatakan pelaksanaan WFH di Bali dimulai pada Jumat ini dan akan berlangsung secara rutin setiap pekan.

“Hari ini adalah hari pertama kami melaksanakan WFH.

Yang bekerja dari kantor hanya pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama,” ujar Tjok Istri Srimas Pemayun, Jumat (10/4).

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Muhammad Rahmat Jadi Opsi Bali United Kontra Persib, Johnny Jansen Berkabar - JPNN.com Bali

    Muhammad Rahmat Jadi Opsi Bali United Kontra Persib, Johnny Jansen Berkabar

  2. Persib Siaga Satu, Bojan Hodak Sebut Duel Kontra Bali United Bakal Sulit - JPNN.com Bali

    Persib Siaga Satu, Bojan Hodak Sebut Duel Kontra Bali United Bakal Sulit

  3. Misi Amankan Jalur Juara, Ramon Tanque Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Misi Amankan Jalur Juara, Ramon Tanque Siap Tempur Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

