Menkum Ingin ASEAN CMO Forum Jadi Agenda Tahunan, Lawan Disrupsi Digital

bali.jpnn.com, DENPASAR - The ASEAN CMO Forum on Digital Royalty Governance: Collaborative Strategic Dialogue berlangsung, Jumat (10/4) kemarin di Truntum Hotel Kuta, Bali.

Forum ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat tata kelola royalti digital di kawasan ASEAN melalui dialog kolaboratif antarnegara.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana koordinasi regional.

Ia menyampaikan bahwa penguatan sinergi antarnegara ASEAN menjadi kunci dalam menghadapi dinamika perkembangan ekonomi digital.

"Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat kerja sama antarnegara dalam tata kelola royalti digital," ujar Hermansyah Siregar.

Ia menambahkan bahwa keselarasan kebijakan akan memperkuat posisi ASEAN dalam percaturan global.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam keynote speech menyampaikan bahwa forum ini merupakan momentum penting untuk membangun ekosistem kekayaan intelektual yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Ia menekankan bahwa sektor musik digital menjadi salah satu fokus utama dalam penguatan tersebut.