JPNN.com Bali Bali Terkini Koster dan Densus 88 Sepakat Jaga Bali, Sentil Isu Radikalisme & Intoleransi

Koster dan Densus 88 Sepakat Jaga Bali, Sentil Isu Radikalisme & Intoleransi

Sabtu, 11 April 2026 – 06:55 WIB
Koster dan Densus 88 Sepakat Jaga Bali, Sentil Isu Radikalisme & Intoleransi - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi PLH Kasatgaswil Bali Densus 88 Anti-Teror Polri Kombes Sri Astuti Ningsih, Jumat (10/4) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Densus 88 Anti-Teror menyepakati untuk terus melakukan upaya pencegahan terorisme, baik secara regulasi dan aksi.

Untuk regulasinya, Pemprov Bali akan membuat Peraturan Gubernur, yang sejalan dengan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Turunan dari Peraturan Gubernur ini akan menjadi acuan dalam melakukan aksi daerah.

Menurut Koster, Bali adalah destinasi wisata dunia dengan kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali rata-rata mencapai sekitar 45, 8 persen dari total kunjungan nasional.

Fakta ini menjadikan Bali sebagai pulau yang wajib untuk dijaga dan mendapatkan keamanan.

"Keamanan ini harus didapatkan oleh wisatawan sampai warga Bali," ujar Gubernur Koster saat menerima audiensi PLH Kasatgaswil Bali Densus 88 Anti-Teror Polri Kombes Sri Astuti Ningsih, Jumat (10/4) kemarin.

Kombes Sri Astuti sepakat dengan Gubernur Wayan Koster.

Perwira menengah Polri ini menyatakan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia mesti dijaga keamanannya.

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Densus 88 Anti-Teror menyepakati untuk terus melakukan upaya pencegahan terorisme, baik secara regulasi dan aksi.
TAGS   Koster gubernur koster Densus 88 Antiteror Bali wisatawan radikalisme intoleransi pendidikan rumah aman

