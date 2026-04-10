Perusahaan Anda Aman? Buktikan dengan Pentest Berkala!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ancaman pada bisnis akan selalu ada, salah satunya adalah serangan siber.

Serangan ini sudah menjadi risiko nyata bagi bisnis yang sudah menggunakan infrastruktur IT.

Sayangnya, banyak perusahaan baru menyadari pentingnya keamanan siber setelah terjadi kebocoran data.

Padahal kerusakan akibat serangan sering kali tidak bisa dipulihkan sepenuhnya.

Di sinilah peran penetration testing (pentest) sebagai strategi pencegahan yang aktif sebelum benar-benar datangnya serangan siber yang merugikan.

Dengan melakukan pengujian pentest secara rutin, perusahaan dapat mencegah serangan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Apa Itu Pentest dan Vulnerability Assessment?

Sebelum masuk lebih jauh, sebaiknya Anda memahami dua konsep dalam pengujian keamanan.

1. Vulnerability Assessment (VA)