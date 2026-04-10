Menkum Supratman Inisiasi Sistem Royalti Digital Global yang Adil di Forum ASEAN

Jumat, 10 April 2026 – 17:17 WIB
Menkum Supratman Andi Agtas memberikan keterangan kepada awak media di Kuta, Badung, di sela-sela ASEAN Collective Management Organization (CMO) Forum: Collaborative Strategic Dialogue on Digital Royalty, Jumat (10/4). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pesatnya perkembangan platform digital telah mengubah lanskap industri musik secara fundamental.

Kondisi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan sistem distribusi royalti yang akurat bagi para kreator.

“Tingginya volume konsumsi ini tidak selalu berbanding lurus dengan distribusi royalti yang akurat,” ujar Menkum Supratman pada pertemuan ASEAN Collective Management Organization (CMO) Forum: Collaborative Strategic Dialogue on Digital Royalty di Kuta, Badung, Bali, Jumat (10/4).

Baca Juga:

Forum ini merupakan kegiatan pertama yang mengumpulkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Collective Management Organization (CMO) se-ASEAN.

Kegiatan ini merupakan bukti komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola royalti musik dan lagu digital menjadi lebih transparan dan adil.

Menurut Menkum Supratman, tantangan tata kelola royalti digital bersifat lintas batas dan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.

Baca Juga:

Oleh karena itu, diperlukan langkah kolektif di tingkat kawasan untuk menjawab persoalan tersebut.

“Karena tantangan ini bersifat lintas batas, hal ini tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu yurisdiksi saja. Harus bergerak sebagai satu kawasan,” kata Menkum Supratman.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Misi Amankan Jalur Juara, Ramon Tanque Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Misi Amankan Jalur Juara, Ramon Tanque Siap Tempur Kontra Bali United

  2. Marc Klok Optimistis Persib Bungkam Bali United, Sentil Kemenangan Telak Lawan - JPNN.com Bali

    Marc Klok Optimistis Persib Bungkam Bali United, Sentil Kemenangan Telak Lawan

  3. Jadwal Super League: Persija vs Persebaya, Persib Tantang Bali United, Seru! - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Persebaya, Persib Tantang Bali United, Seru!

    4. Berita Bali United Lainnya

