Resmi! 41 Kepala Sekolah Baru di Denpasar Terima SK Pengangkatan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kepada 41 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP di Aula Kantor Disdikpora Denpasar, Kamis (9/4) kemarin.

Penyerahan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus memacu peningkatan kualitas pendidikan di Ibu Kota Provinsi Bali tersebut.

Rincian penerima SK terdiri dari satu kepala sekolah TK, 34 kepala sekolah SD, dan enam kepala sekolah SMP.

Sekda Eddy Mulya menekankan bahwa para pemimpin sekolah yang terpilih telah melalui proses evaluasi ketat oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.

"Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti kelayakan melalui evaluasi ketat.

Jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, tim akan melakukan peninjauan kembali.

Namun saat ini, kami merayakan keberhasilan Bapak dan Ibu yang terpilih berdasarkan kompetensi dan integritas," ujar Sekda Denpasar Eddy Mulya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan (Good Governance), para kepala sekolah juga menandatangani pakta integritas yang selaras dengan semangat Sewaka Dharma.