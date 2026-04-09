DPR RI: Jangan Sampai Devisa Rp176 Triliun Melayang Karena Pusat Lalai Urus Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Wayan Koster, Rabu (8/4) kemarin menegaskan bahwa Bali merupakan aset nasional yang tidak boleh diabaikan.

“Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali.

Jika Bali tidak diurus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis.

Karena lalai, bukan tidak mungkin pemerintah bakal kehilangan potensi besar tersebut,” kata Lasarus.

Ia menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga Bali tetap kompetitif sebenarnya relatif kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan.

“Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun.

Tidak cerdas jika pemerintah membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” ujar Lasarus.

Lasarus juga menyoroti persoalan aksesibilitas penerbangan domestik yang dinilai masih menyulitkan wisatawan.