JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini PIB College Gandeng Mitra Industri, Bangun Ekosistem Digital Lewat Bali AI Summit 2026

PIB College Gandeng Mitra Industri, Bangun Ekosistem Digital Lewat Bali AI Summit 2026

Kamis, 09 April 2026 – 22:19 WIB
PIB College Gandeng Mitra Industri, Bangun Ekosistem Digital Lewat Bali AI Summit 2026 - JPNN.com Bali
Direktur PIB College Prof. Dr. Anastasia Sulistyawati didampingi Deputy Director PIB College Dr. Paulus Herry Arianto memberikan keterangan kepada awak media disela-sela Bali AI Summit 2026 di PIB College, Tabanan, Bali, Kamis (9/4). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Bali kembali membuktikan diri bukan sekadar destinasi wisata, melainkan pusat inovasi dunia.

Melalui gelaran Bali AI Summit 2026 yang berlangsung di Politeknik Internasional Bali (PIB) College pada 9 – 10 April 2026, para pakar, akademisi, hingga praktisi industri berkumpul untuk merumuskan masa depan ekonomi digital dalam balutan tema “AI for Sustainable Cultural & Digital Economy”.

Forum strategis ini bertujuan menjadikan AI sebagai katalisator pertumbuhan regional tanpa mengabaikan keluhuran warisan budaya lokal.

Baca Juga:

Melalui Bali AI Summit 2026, Indonesia AI Society dan PIB College memasang target besar: menjadikan Bali sebagai hub AI regional.

Target ini diharapkan mampu menarik investasi, riset global, serta melahirkan talenta digital unggulan dari Indonesia untuk dunia.

Menurut Chairman of Indonesia AI Society Hendy Risdianto Wijaya, pertemuan ini dirancang untuk menghasilkan dampak nyata bagi dunia industri dan pendidikan.

Baca Juga:

"Kami mengundang banyak praktisi agar peserta bisa melihat praktik langsung, termasuk bagaimana coding dengan AI meskipun bukan dari latar belakang teknologi.

Implementasi AI harus diiringi literasi agar pengguna paham apakah hasil yang diberikan AI itu benar atau salah," ujar Hendy Risdianto Wijaya, Kamis (9/4).

Bali AI Summit 2026 ini bertujuan menjadikan AI sebagai katalisator pertumbuhan regional tanpa mengabaikan keluhuran warisan budaya lokal
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali AI Summit 2026 Artificial Intelligence PIB College Bali Indonesia AI Society pariwisata pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU