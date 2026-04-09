Grace Simon Sapa Penggemar di Bali, Penggemar Tembang Lawas Yuk Gas!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kerinduan para pencinta musik lawas di Pulau Bali akan segera terobati.

Penyanyi legendaris era 70-an, Grace Simon, membuktikan bahwa usia hanyalah angka dengan menggelar konser bertajuk “Intimate Night with Grace Simon and Friends”.

Acara yang menjanjikan suasana syahdu ini akan digelar Jumat, 10 April 2026, bertempat di Pamela Super Lounge, Denpasar.

Meski baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-73, pelantun suara emas ini tetap tampil segar dan penuh semangat.

Dalam sesi konferensi pers di Denpasar, Kamis (9/4) sore, sang diva Grace Simon mengungkapkan rahasia dibalik penampilannya yang tetap awet muda.

"Energi positif yang diberikan oleh Pulau Bali menjadikan saya selalu berpikir positif dan memberi spirit tersendiri bagi saya untuk terus berkarya," ujar Grace Simon.

Bagi Grace Simon, mereka yang menggemari karyanya bukan sekadar penonton, melainkan keluarga.

Hubungan batin yang terjalin selama lebih dari 50 tahun membuat Grace selalu berusaha hadir secara personal.