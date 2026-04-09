Prabowo Klaim Indonesia Aman saat Perang Dunia III, Bali Jadi Contoh

Kamis, 09 April 2026 – 06:52 WIB
Presiden Prabowo Subianto memberi taklimat saat Rapat Kerja Pemerintah dengan Kabinet Merah Putih berserta seluruh Eselon I K/L dan Dirut BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye

bali.jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia menjadi salah satu negara paling aman terhadap segala guncangan, termasuk apabila terjadi Perang Dunia III.

Menurut Prabowo, Indonesia sangat aman dari perang tercermin dari banyaknya warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina yang memilih tinggal di Bali ketika terjadi perang di negara mereka.

"Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman?

Indonesia termasuk papan atas lho. Sekarang kalau ke Bali, lihat itu berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ," ujar Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh menteri, pejabat eselon I kementerian/lembaga hingga para direktur utama BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4) kemarin.

Oleh karena itu, untuk melindungi para warga negara asing yang terjebak perang, Indonesia berencana membangun pusat Keuangan Khusus.

Tujuannya, untuk menjadi wadah bagi para pelancong menanamkan investasinya dengan insentif pajak yang menarik hingga regulasi yang lebih ringan.

Berdasar saran Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Presiden Prabowo berencana membangun pusat Keuangan khusus itu di Bali.

Hal ini menjadi pertimbangan sejak pembahasan dilakukan beberapa tahun lalu.

