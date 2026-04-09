Rumah Warga Pergung Roboh Diterjang Angin Kencang, Bupati Jembrana Merespons

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Senyum haru tampak di wajah Ni Luh Darni.

Warga Banjar Petapan Kelod, Desa Pergung, Mendoyo, Jembrana ini sempat terpukul saat rumahnya rata dengan tanah akibat terjangan angin kencang.

Namun, harapan baru muncul saat Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, meninjau langsung lokasi bencana, Rabu (8/4) kemarin.

Tak sekadar meninjau, Bupati Kembang Hartawan langsung menginstruksikan jajarannya untuk memproses bantuan bedah rumah bagi Ni Luh Darni.

"Saya minta aparat segera siapkan administrasi. Saya ingin korban bencana secepatnya mendapat hunian yang layak," ujar Bupati Kembang Hartawan.

Selain bantuan darurat, Pemkab Jembrana juga tengah mematangkan strategi mitigasi jangka panjang, mulai dari pembangunan infrastruktur fisik hingga sosialisasi waspada bencana demi keamanan masyarakat ke depannya.

Selain janji membantu bedah rumah, Bupati Kembang juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako, kasur, peralatan memasak dan obat-obatan.

Selain Pemkab Jembrana, gerakan untuk membantu korban bencana juga dilakukan jajaran Polres Jembrana.