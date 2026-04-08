Ribuan Pemedek Memadati Pura Ulun Danu Batur Bangli, Imbau Jaga Kebersihan

Rabu, 08 April 2026 – 15:53 WIB
Pura Ulun Danu Batur, Bangli dipadati umat Hindu dari berbagai kabupaten/kota se-Bali yang melaksanakan persembahyangan serangkaian Karya Ngusaba Kedasa, Rabu (8/4). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BANGLI - Pura Ulun Danu Batur, Bangli dipadati umat Hindu dari berbagai kabupaten/kota se-Bali yang melaksanakan persembahyangan serangkaian Karya Ngusaba Kedasa.

Persembahyangan ini bertepatan dengan Hari Raya Pagerwesi, yang jatuh pada Buda Kliwon Sinta, Rabu (8/4/2026).

Ribuan pemedek berdatangan sejak pagi hari untuk melaksanakan persembahyangan.

Dengan pengaturan yang baik oleh para pecalang yang dibantu aparat kepolisian, arus lalu lintas di sekitar pura terpantau padat, tetapi tetap lancar.

Untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan para pemedek saat ngaturang bakti, pengaturan juga dilakukan oleh pecalang setempat pada arus masuk dan keluar pura.

Mulai dari nista mandala, madya mandala, hingga utamaning mandala yang menjadi tempat utama ngaturang bakti.

Berkat pengaturan tersebut, para pemedek dapat melaksanakan persembahyangan dengan khusyuk.

Sinoman Pura Ulun Danu Batur, Guru Made Revolusi mengakui terjadi peningkatan jumlah pemedek yang cukup signifikan pada Rabu (8/4).

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Bandung Terima Tantangan Bali United, Julio Cesar Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persib Bandung Terima Tantangan Bali United, Julio Cesar Blak-blakan

  2. Teppei Yachida Layak Jadi Pemain Terbaik, Sentil Pesan Johnny Jansen, Berkelas - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Layak Jadi Pemain Terbaik, Sentil Pesan Johnny Jansen, Berkelas

  3. Marian Mihail Sebut PSBS Biak Kehilangan Semangat Juang, Puji Bali United - JPNN.com Bali

    Marian Mihail Sebut PSBS Biak Kehilangan Semangat Juang, Puji Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

