Ribuan Pemedek Memadati Pura Ulun Danu Batur Bangli, Imbau Jaga Kebersihan

bali.jpnn.com, BANGLI - Pura Ulun Danu Batur, Bangli dipadati umat Hindu dari berbagai kabupaten/kota se-Bali yang melaksanakan persembahyangan serangkaian Karya Ngusaba Kedasa.

Persembahyangan ini bertepatan dengan Hari Raya Pagerwesi, yang jatuh pada Buda Kliwon Sinta, Rabu (8/4/2026).

Ribuan pemedek berdatangan sejak pagi hari untuk melaksanakan persembahyangan.

Baca Juga: BBPOM Sidak Kandungan Boraks hingga Formalin Selama IBTK 2026 di Pura Besakih

Dengan pengaturan yang baik oleh para pecalang yang dibantu aparat kepolisian, arus lalu lintas di sekitar pura terpantau padat, tetapi tetap lancar.

Untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan para pemedek saat ngaturang bakti, pengaturan juga dilakukan oleh pecalang setempat pada arus masuk dan keluar pura.

Mulai dari nista mandala, madya mandala, hingga utamaning mandala yang menjadi tempat utama ngaturang bakti.

Berkat pengaturan tersebut, para pemedek dapat melaksanakan persembahyangan dengan khusyuk.

Sinoman Pura Ulun Danu Batur, Guru Made Revolusi mengakui terjadi peningkatan jumlah pemedek yang cukup signifikan pada Rabu (8/4).