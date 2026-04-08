DKLH Bali Klaim Pemeriksaan Truk di TPA Suwung Berjalan Optimal, Hanya 5 Menit

Rabu, 08 April 2026 – 09:10 WIB
Petugas di pos pemeriksaan mencegat setiap truk sampah yang hendak masuk TPA Suwung. Foto: Humas Pemptov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala DKLH Bali I Made Dwi Arbani sendiri melaporkan bahwa sejauh ini petugas pemeriksa truk sampah sudah bekerja optimal saat mendampingi Inspektur Utama Kementerian LH/BPLH Irjen Winarto mengecek TPA Suwung kemarin.

Menurut Dwi Arbani, pada awal pembatasan sampah organik ini, para petugas pemeriksaan bahkan bekerja hingga hari gelap.

Untungnya pemahaman pemilik truk membuat tak lagi terjadi antre dan TPA Suwung bisa tutup pukul 18.00 WITA.

Petugas pemeriksa yang kerja bergantian setiap tiga jam sekali itu berasal dari tenaga DKLH Bali, Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, Satpol PP, TNI, Polri, dan dari Kementerian LH sendiri.

“Ada bergantian, kalau yang memeriksa ini tiap tiga jam, satu titik ada enam orang, jadi dua titik berarti ada 12 orang,” kata I Made Dwi Arbani dilansir dari Antara.

DKLH Bali menegaskan komitmennya dalam mengajak masyarakat memilah sampah, sebab sejak 1 April 2026 lalu dipastikan sampah organik tidak boleh masuk TPA Suwung sesuai arahan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

Para petugas di pos pemeriksaan yang berperan dalam mencegat setiap truk sampah yang hendak masuk.

Mereka diperiksa dan ketika masih terdapat sampah organik tak akan mendapat izin masuk.

TAGS   DKLH Bali tpa suwung kementerian lingkungan hidup sampah sampah organik Kadis KLH Bali I Made Dwi Arbani truk sampah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Respons Berkelas Joao Ferrari Cetak Brace saat Gilas PSBS Biak, Sentil Persib - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Joao Ferrari Cetak Brace saat Gilas PSBS Biak, Sentil Persib

  2. Bali United Siap Meledak di Bandung, Johnny Jansen Usung Misi Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Meledak di Bandung, Johnny Jansen Usung Misi Balas Dendam

  3. Bali United Tampil Dominan, Johnny Jansen Puji Mentalitas & Kontrol Permainan Tim - JPNN.com Bali

    Bali United Tampil Dominan, Johnny Jansen Puji Mentalitas & Kontrol Permainan Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU