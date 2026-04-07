KSP Cek Proyek SR Senilai Rp225 M di Karangasem, Guru Pengajar Diseleksi Ketat

Selasa, 07 April 2026 – 05:20 WIB
Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta mendampingi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari meninjau pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali, Senin (6/4) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta mendampingi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari meninjau pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali, Senin (6/4) kemarin.

Pembangunan Sekolah Rakyat yang berpusat di Kabupaten Karangasem ini memiliki nilai kontrak Rp255.500.000.000 yang bersumber dari APBN TA 2025–2026.

Proyek ini diharapkan dapat dikerjakan dengan kualitas bangunan yang kuat.

“Bangunan ini harus memiliki kekuatan, memberikan fungsi, dan estetika.

Jadi, ketiga variabel tersebut harus dijalankan dengan baik,” ujar Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari.

KSP Muhammad Qodari meminta pelaksana proyek agar pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem dapat tercapai sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kehadiran saya selaku Kepala Staf Kepresidenan di lapangan bertujuan untuk mengetahui secara langsung apakah program yang direncanakan sudah berjalan atau belum,” kata Qodari.

Menurut Qodari, terkait adanya perbedaan standar desil kemiskinan di daerah serta tantangan program sekolah berasrama di Bali, pihak kementerian akan segera berkoordinasi dengan pusat.

