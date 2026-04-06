Pertamina Patra Niaga Tutup Satgas RAFI dengan Catatan Positif, Tuntas Kawal Mudik!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga resmi mengakhiri masa tugas Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) 2026 pada Rabu (1/4) lalu.

Pasukan khusus ini berhasil menjalankan misinya dalam menjaga stabilitas pasokan energi secara aman, mulai dari puncak arus mudik hingga arus balik lebaran.

Selama periode tersebut, mobilitas masyarakat di wilayah Bali terpantau aman dan lancar.

Berdasarkan data Polda Bali, angka kecelakaan lalu lintas tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak.

Selain pengaturan lalu lintas yang optimal, keberadaan sarana istirahat serta jaminan ketersediaan energi di sepanjang jalur mudik memegang peranan krusial dalam menekan risiko kecelakaan di jalan raya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kelancaran layanan energi selama masa Satgas RAFI.

Yudha mengatakan untuk wilayah Bali terjadi kenaikan konsumsi pada produk LPG dibandingkan kondisi normal, yakni sebesar 3,8 persen.