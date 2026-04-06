Koster Kejar Target Turyapada Tower: Ikon Baru Bali Utara Harus Berkelas Dunia

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Wayan Koster meninjau langsung progres pembangunan tahap kedua Turyapada Tower di Sukasada, Buleleng, Minggu kemarin (5/4).

Dalam kunjungan tersebut, Koster melihat sejumlah titik pekerjaan, mulai dari kawasan komunal, lintasan dan terminal gondola, hingga area pendukung seperti glamping, ruang pameran, dan museum telekomunikasi.

Perhatian khusus diberikan pada penataan lanskap, termasuk jalur menuju area parkir serta konektivitas antara terminal dan ruang tunggu gondola.

Koster menegaskan pentingnya konsistensi penggunaan material berkualitas tinggi dalam seluruh elemen pembangunan plus pemanfaatan spesies bunga dan tumbuhan lokal untuk menghias seputar kawasan.

“Harus konsisten dengan bahan berkualitas. Kami rancang dengan bagus, maka tower ini akan jauh lebih unggul dibandingkan yang lain di dunia,” ujar Koster.

Saat ini, progres pembangunan tahap kedua telah mencapai 45 persen.

Koster menargetkan seluruh pekerjaan konstruksi rampung pada akhir November 2026, dilanjutkan dengan tahap perapian dan persiapan peresmian pada Desember.

Koster menekankan bahwa proyek ini tidak boleh mengalami penurunan spesifikasi teknis.