JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Kejar Target Turyapada Tower: Ikon Baru Bali Utara Harus Berkelas Dunia

Koster Kejar Target Turyapada Tower: Ikon Baru Bali Utara Harus Berkelas Dunia

Senin, 06 April 2026 – 05:14 WIB
Koster Kejar Target Turyapada Tower: Ikon Baru Bali Utara Harus Berkelas Dunia - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster meninjau langsung progres pembangunan tahap kedua Turyapada Tower di Sukasada, Buleleng, Minggu kemarin (5/4). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Wayan Koster meninjau langsung progres pembangunan tahap kedua Turyapada Tower di Sukasada, Buleleng, Minggu kemarin (5/4).

Dalam kunjungan tersebut, Koster melihat sejumlah titik pekerjaan, mulai dari kawasan komunal, lintasan dan terminal gondola, hingga area pendukung seperti glamping, ruang pameran, dan museum telekomunikasi.

Perhatian khusus diberikan pada penataan lanskap, termasuk jalur menuju area parkir serta konektivitas antara terminal dan ruang tunggu gondola.

Koster menegaskan pentingnya konsistensi penggunaan material berkualitas tinggi dalam seluruh elemen pembangunan plus pemanfaatan spesies bunga dan tumbuhan lokal untuk menghias seputar kawasan.

“Harus konsisten dengan bahan berkualitas. Kami rancang dengan bagus, maka tower ini akan jauh lebih unggul dibandingkan yang lain di dunia,” ujar Koster.

Saat ini, progres pembangunan tahap kedua telah mencapai 45 persen.

Koster menargetkan seluruh pekerjaan konstruksi rampung pada akhir November 2026, dilanjutkan dengan tahap perapian dan persiapan peresmian pada Desember.

Koster menekankan bahwa proyek ini tidak boleh mengalami penurunan spesifikasi teknis.

Gubernur Wayan Koster meninjau langsung progres pembangunan tahap kedua Turyapada Tower di Sukasada, Buleleng, Minggu kemarin (5/4).
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU