BBPOM Sidak Kandungan Boraks hingga Formalin Selama IBTK 2026 di Pura Besakih

Minggu, 05 April 2026 – 16:17 WIB
BBPOM di Denpasar sidak pedagang kuliner di Pura Agung Besakih buat jaga keamanan pangan selama IBTK 2026 di Denpasar, Minggu (5/4/2026). Foto: ANTARA/HO-BBPOM

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kembali melaksanakan sidak, memantau barang dagangan pedagang kuliner di Pura Agung Besakih selama Puncak Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026.

Petugas BBPOM di Denpasar mengambil sampel 35 makanan milik para pedagang kuliner.

Plt Kepala BBPOM di Denpasar Made Ery Bahari mengatakan petugas melakukan rapid test ke makanan siap saji.

Mulai dari kerupuk, bakso, bumbu serombotan, es gula, tahu, mie, sate ikan laut, dan gulali untuk memeriksa kandungan boraks, rhodamin B, metanil yellow, dan formalin.

Saat pengambilan sampel, produk kuliner yang dilihat paling rawan mengandung bahan berbahaya seperti pewarna merah dipilih.

“Yang mencolok itu kemungkinan ada rhodamin B atau ada juga bumbu bumbu yang mengandung terasi tanpa izin edar.

Ada juga terasi lombok yang berwarna merah cerah itu kami curigai,” kata Made Ery Bahari dilansir dari Antara.

Petugas BBPOM juga menguji kandungan boraks di produk kerupuk beras, kerupuk kuning untuk menguji metanil yellow, dan sate ikan untuk menguji formalin.

BBPOM di Denpasar memantau barang dagangan pedagang kuliner di Pura Agung Besakih selama puncak karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026.
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

