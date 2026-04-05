IBTK 2026: Dinkes Bali Sebar Pos Kesehatan di Pura Besakih, Siagakan 576 Nakes

Minggu, 05 April 2026 – 15:45 WIB
Dinkes Bali tempatkan ratusan nakes di pos kesehatan area Bencingah dalam IBTK 2026 Pura Agung Besakih, Denpasar, Sabtu (4/4/2026). Foto: ANTARA/ho-Dinkes Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Dinas Kesehatan (Dinkes) Bali menyiagakan ratusan tenaga kesehatan untuk mengawal rangkaian upacara Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026 di Pura Agung Besakih.

Sebanyak tiga pos kesehatan didirikan untuk melayani para pemangku dan pemedek.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Bali Dewa Puspa menyatakan bahwa pos kesehatan tersebut tersebar di area Manik Mas, Bencingah, dan Pesucian.

"Layanan ini melibatkan seluruh fasilitas layanan kesehatan yang ada di Bali," ujar Dewa Puspa di Denpasar dilansir dari Antara.

Total personel yang dikerahkan mencapai 576 orang, terdiri dari 144 dokter, 288 perawat, dan 144 sopir ambulans yang bertugas secara bergantian.

Untuk jadwal operasional, pos di area Pesucian akan siaga 24 jam, sementara dua pos lainnya beroperasi 12 jam.

Namun, khusus hari Sabtu, Minggu, dan hari libur, seluruh pos akan dibuka 24 jam penuh guna mengantisipasi lonjakan pemedek.

IBTK 2026 berlangsung selama 23 hari mulai 2 – 23 April 2026.

