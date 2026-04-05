ITDC Hibahkan Perahu Karet ke Polairud Polresta Denpasar, Kawal Kawasan Pesisir

Minggu, 05 April 2026 – 09:01 WIB
ITDC menyerahkan perahu karet untuk kegiatan patroli keamanan kepada Satuan Polisi Air dan Udara guna mengawasi wilayah perairan Nusa Dua, Bali, Sabtu (4/4/2026). Foto: ANTARA/HO-ITDC

bali.jpnn.com, NUSA DUA - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) ikut membantu memperkuat sistem keamanan di wilayah perairan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Langkah ini diambil untuk memastikan sektor pariwisata di kawasan tersebut tetap aman dan kondusif melalui kolaborasi strategis bersama Satpolairud.

“Kolaborasi dengan Satpolairud merupakan langkah strategis untuk memastikan kawasan tetap aman dan kondusif,” ujar Direktur Operasi ITDC Troy Warokka dilansir dari Antara.

Sebagai bentuk dukungan nyata, ITDC menyerahkan bantuan berupa satu unit perahu karet (rubber boat), satu unit mesin, dan lima jaket pelampung kepada Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polresta Denpasar.

Bantuan ini akan difokuskan untuk mengoptimalkan pengawasan di wilayah pesisir yang dikelola oleh BUMN tersebut.

Kawasan The Nusa Dua sebagai destinasi pariwisata terintegrasi memiliki garis pantai sepanjang sekitar empat kilometer, termasuk area strategis seperti Pulau Peninsula dan Nusa Dharma.

Hal ini menjadikan interaksi antara aktivitas wisata dan pengawasan perairan cukup tinggi.

“Dengan kondisi tersebut, kebutuhan akan respons cepat dalam penanganan keamanan dan keselamatan di perairan menjadi sangat penting,” kata Troy Warokka.

