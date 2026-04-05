UHC Bali Tembus 98 Persen, Rp300 Miliar untuk Layanan Kesehatan Cair

bali.jpnn.com, DENPASAR - Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan Sofyeni saat bertemu Gubernur Wayan Koster di Denpasar, Jumat (3/4) melaporkan bahwa hampir seluruh penduduk Bali sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Universal Health Coverage (UHC) di Bali sudah mencapai 98 persen dan yang tercatat aktif sebanyak 87 persen.

"Tingkat keaktifan UHC di Bali adalah yang paling tinggi dari wilayah NTB – NTT.

Secara nasional Bali masuk 10 besar sebagai Provinsi paling aktif UHC-nya," kata Sofyeni.

Sofyeni menyampaikan pada 2025, BPJS Kesehatan sudah mengeluarkan Rp 300 miliar untuk membayar pelayanan kesehatan di empat RS di Bali.

Mulai dari RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, RS Manah Shanti Mahottama, dan RS Dharma Yadnya.

"Semoga program ini berjalan lancar," ujar Sofyeni.

Gubernur Wayan Koster di lain sisi menegaskan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Bali merupakan pelayanan dasar yang harus diperluas jangkauannya dari Kabupaten/Kota se-Bali sampai ke Puskesmas dengan layanan yang berkualitas.