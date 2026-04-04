Hari Pertama IBTK 2026 Lancar, Koster Minta Fasilitas & Kebersihan Dijaga Ketat

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Hari pertama sekaligus puncak Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026 di Pura Agung Besakih berlangsung lancar dan khidmat pada Kamis (2/4/2026).

Ribuan pemedek dari berbagai daerah memadati kawasan suci tersebut untuk mengikuti rangkaian persembahyangan.

Kepala Badan Pengelola FKSPA Besakih, I Gusti Lanang Muliarta, mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan hari pertama telah berjalan sesuai harapan, terutama dari sisi kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pemedek.

“Kalau berbicara pemedek, target utama kami adalah lalu lintas yang lancar, parkir tertib, serta pergerakan pemedek yang nyaman dan aman.

Itu semua sudah berjalan dengan baik pada hari pertama,” ujar I Gusti Lanang Muliarta.

Momentum puncak karya yang dikenal sebagai “Ida Bhatara Turun Kabeh” merupakan titik paling sakral sekaligus paling padat dalam rangkaian upacara di Besakih.

Meskipun jumlah pemedek meningkat signifikan, kondisi di lapangan dinilai tetap terkendali.

Selain kelancaran akses, kebersihan kawasan menjadi perhatian utama pengelola.