160 Pecalang Kawal Karya Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Pemedek Berdatangan

bali.jpnn.com, BANGLI - Pelaksanaan Karya Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Desa Kintamani, berlangsung aman dan kondusif.

Sebanyak 160 personel pecalang diterjunkan untuk mengawal jalannya upacara yang berlangsung sejak 2 April hingga 12 April 2026.

Kelihan Pecalang Desa Adat Batur, Nengah Wintra, mengatakan pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur.

Mulai dari Satpol PP Kabupaten Bangli, TNI, Polri, hingga pecalang dari kabupaten sekitar seperti Gianyar dan Buleleng.

“Pengamanan ini merupakan tanggung jawab bersama.

Seluruh pihak bersinergi untuk memastikan karya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Nengah Wintra, Sabtu (4/4/2026).

Selain menyiagakan personel, petugas juga melakukan pengaturan arus lalu lintas serta penataan kantong parkir di sekitar kawasan pura.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pemedek yang tangkil, terutama pada hari-hari puncak.