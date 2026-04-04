Libur Paskah 2026, Pertamina Tambah Pasokan 100 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga menjamin pasokan energi di wilayah Bali, baik BBM maupun LPG, dalam kondisi aman dan mencukupi saat libur panjang (long weekend) selama tiga hari berturut-turut, mulai Jumat (3/4) hingga Minggu (5/4).

Momen ini bertepatan dengan Pekan Suci bagi umat Kristiani, yang meliputi Jumat Agung hingga perayaan Minggu Paskah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa seluruh infrastruktur telah disiagakan untuk memastikan penyaluran energi tetap lancar selama masa libur panjang.

"Produk LPG diperkirakan menjadi primadona seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, kami telah memitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan di luar kuota reguler," ujar Ahad Rahedi.

Untuk layanan BBM, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melakukan penebalan stok (build-up stock) serta pengecekan intensif pada sarana dan fasilitas di setiap SPBU, termasuk memastikan aspek kuantitas dan kualitas (Quantity and Quality) produk.

Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 49 persen dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 131.600 tabung untuk seluruh wilayah Bali.

Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang pekan ini, sehingga masyarakat dapat menikmat long weekend kali ini dengan tenang.