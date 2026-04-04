Libur Paskah 2026, Pertamina Tambah Pasokan 100 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Bali

JPNN.com

Sabtu, 04 April 2026 – 16:05 WIB
bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga menjamin pasokan energi di wilayah Bali, baik BBM maupun LPG, dalam kondisi aman dan mencukupi saat libur panjang (long weekend) selama tiga hari berturut-turut, mulai Jumat (3/4) hingga Minggu (5/4).

Momen ini bertepatan dengan Pekan Suci bagi umat Kristiani, yang meliputi Jumat Agung hingga perayaan Minggu Paskah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa seluruh infrastruktur telah disiagakan untuk memastikan penyaluran energi tetap lancar selama masa libur panjang.

Baca Juga:

"Produk LPG diperkirakan menjadi primadona seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, kami telah memitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan di luar kuota reguler," ujar Ahad Rahedi.

Untuk layanan BBM, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melakukan penebalan stok (build-up stock) serta pengecekan intensif pada sarana dan fasilitas di setiap SPBU, termasuk memastikan aspek kuantitas dan kualitas (Quantity and Quality) produk.

Baca Juga:

Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 49 persen dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 131.600 tabung untuk seluruh wilayah Bali.

Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang pekan ini, sehingga masyarakat dapat menikmat long weekend kali ini dengan tenang.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Paskah 2026 Libur Paskah pertamina LPG 3 Kg Bali bbm PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Tabung LPG 3 Kg

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU