Menteri Mukhtarudin: Peluang Kerja ke Eropa Terbuka Lebar, PMI Bali Berminat?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tengah menjajaki sejumlah negara Eropa sebagai destinasi baru bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Beberapa negara yang menjadi sasaran antara lain Turki, Italia, Jerman, Slovakia, hingga sejumlah negara di Eropa Timur.

Menteri P2MI Mukhtarudin di Denpasar, Kamis (2/4) lalu menjelaskan bahwa peluang kerja di Benua Biru terbuka lebar.

Kondisi ini terjdi seiring dengan fenomena aging population atau peningkatan populasi lansia di wilayah tersebut.

Kondisi ini memicu tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor perawatan (caregiver) dan perhotelan (hospitality).

"Mereka membutuhkan perawat untuk lansia serta tenaga hospitality.

Seperti halnya di Bali, PMI kita tidak hanya bekerja di hotel, tetapi juga banyak yang terserap di kapal pesiar," ujar Menteri P2MI Mukhtarudin dilansir dari Antara.

Sejauh ini, penempatan PMI masih didominasi oleh negara-negara Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, dan Jepang.