Bali Kini Jadi Pintu Masuk Utama Garuda Indonesia ke Papua

bali.jpnn.com, DENPASAR - Maskapai Garuda Indonesia resmi memperkuat posisi Bali sebagai penghubung (hub) utama bagi wilayah Indonesia Timur guna mendongkrak sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

Salah satu upaya maskapai milik negara itu yakni membuka penerbangan rute Denpasar menuju Jayapura melalui pengoperasian rute Jakarta-Denpasar-Timika-Jayapura.

Layanan ini tersedia empat kali seminggu setiap Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu menggunakan armada Boeing 737-800NG dengan kapasitas 162 kursi (12 kelas bisnis dan 150 kelas ekonomi).

"Kami memaksimalkan peran Denpasar sebagai hub internasional yang terintegrasi dengan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua," ujar Manajer Penjualan Garuda Indonesia Denpasar, Dewa Bagus Rendra Maha Putera dilansir dari Antara.

Penerbangan GA-652 diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta dijadwalkan pada pukul 21.25 WIB dan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 00.20 WITA keesokan harinya.

Selanjutnya, penerbangan dilanjutkan pada pukul 01.05 WITA menuju Bandara Mozes Kilangin Timika dan tiba pada pukul 05.45 WIT, dan kembali diterbangkan menuju Bandara Sentani Jayapura hingga tiba pada pukul 07.55 WIT.

Penerbangan dari Jayapura dilayani melalui GA-653 yang beroperasi setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

Penerbangan diberangkatkan dari Bandara Sentani pada pukul 08.50 WIT menuju Timika, kemudian dilanjutkan ke Denpasar, dan selanjutnya ke Jakarta dengan waktu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15.30 WIB.