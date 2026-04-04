Sertu Nur Ichwan Gugur di Lebanon, Kodam IX/Udayana Berduka

Sabtu, 04 April 2026 – 10:37 WIB
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memberi keterangan kepada awak media. Foto: Instagram @kodam.ix.udayana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kodam IX/Udayana menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Sertu Muhammad Nur Ichwan saat melaksanakan tugas dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.

Almarhum merupakan prajurit yang berdinas di Kesdam IX/Udayana dan tergabung sebagai Bintara Kesehatan Satgas Yonmek TNI Kontingen Garuda XXIII-S/UNIFIL.

“Almarhum menjalankan tugas mulia sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pengabdian ini menjadi bukti nyata dedikasi prajurit TNI di kancah global,” ujar Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto.

Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian Sertu Nur Ichwan.

“Almarhum telah menunjukkan loyalitas dan pengabdian luar biasa kepada bangsa dan negara hingga akhir hayatnya,” kata Mayjen TNI Piek Budyakto.

Sebagai bentuk penghormatan, TNI menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Anumerta dari Sertu menjadi Serka kepada almarhum.

Selain itu, perhatian dan dukungan juga diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai wujud penghargaan atas jasa dan pengorbanannya.

