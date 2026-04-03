JPNN.com Bali Bali Terkini Restorasi Kelar, Nuanu Tetapkan Pura Beji Dalem Segara Jadi Pusat Spiritual Kawasan

Restorasi Kelar, Nuanu Tetapkan Pura Beji Dalem Segara Jadi Pusat Spiritual Kawasan

Jumat, 03 April 2026 – 19:58 WIB
Restorasi Kelar, Nuanu Tetapkan Pura Beji Dalem Segara Jadi Pusat Spiritual Kawasan - JPNN.com Bali
Prosesi Persembahyangan saat rangkaian Upacara Ngenteg Linggih di Pura Beji Dalem Segara. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Setelah melalui proses restorasi selama delapan bulan, Nuanu Creative City secara resmi menetapkan Pura Beji Dalem Segara sebagai pura kawasan.

Upaya pelestarian ini didukung penuh oleh Nuanu Social Fund (NSF) melalui koordinasi intensif bersama keluarga pengempon, pemuka adat, dan masyarakat setempat.

Transformasi ini ditutup dengan upacara sakral Ngenteg Linggih, yang menandai kesiapan pura untuk kembali menjadi pusat aktivitas spiritual.

Penetapan ini menegaskan komitmen Nuanu dalam pengembangan wilayah di Bali, menempatkan budaya bukan sekadar sebagai latar belakang, melainkan sebagai ruh utama.

Pura Beji Dalem Segara merupakan satu dari 12 pura yang berada di kawasan Nuanu, dengan Pura Luhur Dalem Bomo sebagai pura utama (kahyangan).

Keberadaan pura-pura keluarga ini telah ada jauh sebelum pengembangan Nuanu dimulai, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari memori budaya dan kehidupan keagamaan masyarakat lokal.

Menurut CEO Nuanu Creative City, Lev Kroll, visi pengembangan Nuanu berfokus pada keharmonisan.

“Kami berupaya memfasilitasi restorasi pura ini agar denyut spiritualnya kembali pulih, sekaligus membuka ruang bagi dunia untuk mempelajari kemuliaan budaya Bali,” kata Lev Kroll.

Setelah melalui proses restorasi selama delapan bulan, Nuanu Creative City secara resmi menetapkan Pura Beji Dalem Segara sebagai pura kawasan.
