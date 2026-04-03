Perkumpulan Bengkel Mobil Buka Posko Service Gratis di Besakih, Koster Buka Suara

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Gubernur Wayan Koster meresmikan posko layanan Perkumpulan Bengkel Mobil Bali (PBMB) di Banjar Besakih Kangin, Rendang, Karangasem, Kamis (2/4/2026) kemarin.

Kehadiran gubernur ini menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap aksi kemanusiaan di kawasan Pura Agung Besakih selama puncak Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026.

Posko ini didirikan guna memastikan kelancaran kendaraan para pemedek selama pelaksanaan Karya IBTK 2026.

Ketua Umum PBMB, Made Sujana, mengaku bangga atas antusiasme yang ditunjukkan orang nomor satu di Bali tersebut.

“Beliau berharap agenda rutin kami ini terus dikawal setiap tahunnya,” kata Made Sujana.

Menurutnya, koordinasi yang responsif dari Pemprov Bali membuat PBMB semakin bersemangat menjalankan program sosial yang telah mereka rintis sejak lama.

PBMB berdiri sejak 2010 dan kini memiliki hampir 400 anggota bengkel yang tersebar di seluruh Bali. Organisasi ini tidak hanya menjadi wadah komunitas otomotif, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, termasuk memberikan layanan teknis gratis bagi kendaraan pemedek saat pelaksanaan karya di Pura Agung Besakih.

Gubernur Koster memberikan apresiasi atas konsistensi PBMB dalam melayani masyarakat.