Wamen Fajar Cek Kesiapan TKA di Karangasem: Siswa Tak Perlu Tertekan Soal Nilai

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Menjelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SD-SMP, Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq turun langsung meninjau kesiapan sekolah di Kabupaten Karangasem, Bali.

Tak hanya mengecek sarana, Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq juga hadir untuk membangkitkan rasa percaya diri para murid.

Fajar mengingatkan siswa agar tidak terbebani oleh nilai.

Menurutnya, TKA dirancang untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, logis, dan aplikatif, bukan sebagai penentu kelulusan.

"TKA adalah cermin proses belajar agar siswa tahu di mana kemampuannya," ujar Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq dilansir dari Antara.

Meski tidak menentukan kelulusan, hasil TKA tetap memegang peran penting sebagai salah satu syarat jalur prestasi ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Fajar mendorong siswa untuk aktif mengikuti simulasi.

Dengan memahami pola soal dan trik logika, siswa diharapkan lebih siap dan tenang saat hari pelaksanaan tiba.