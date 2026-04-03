JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Target Pura Besakih Bebas Macet Selama Karya Ida Bhatara Turun Kabeh

Koster Target Pura Besakih Bebas Macet Selama Karya Ida Bhatara Turun Kabeh

Jumat, 03 April 2026 – 07:37 WIB
Koster Target Pura Besakih Bebas Macet Selama Karya Ida Bhatara Turun Kabeh - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster mengikuti persembahyangan saat upacara karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Agung Besakih kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pelaksanaan upacara karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Agung Besakih harus berlangsung dengan sebaik-baiknya, tertib, dan penuh khidmat tanpa gangguan selama rangkaian upacara berlangsung.

Penegasan tersebut disampaikan dalam sambrama wacana saat puncak karya yang digelar, Kamis (2/4/2026) kemarin bertepatan dengan Hari Purnama Kedasa.

Koster menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh dari seluruh pihak mengingat Besakih merupakan pura terbesar dan paling suci di Bali yang menjadi pusat persembahyangan umat Hindu, tidak hanya dari Bali tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia.

“Upacara karya ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi gangguan selama pelaksanaannya,” ujar Koster.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa Pemprov Bali telah melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan kenyamanan umat selama pelaksanaan karya yang berlangsung selama 21 hari hingga 23 April 2026.

Pemerintah menyiapkan fasilitas penunjang termasuk layanan transportasi khusus bagi lansia, ibu hamil, serta pemedek berkebutuhan khusus dari area parkir menuju lokasi utama persembahyangan.

Selain itu, pengaturan jadwal kedatangan umat dari seluruh kabupaten dan kota di Bali hingga luar daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara dilakukan secara ketat untuk menghindari kepadatan di kawasan suci Besakih.

Koster juga menyoroti keberlanjutan penataan kawasan Besakih yang saat ini memasuki tahap kedua.

Koster menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh dari seluruh pihak mengingat Besakih merupakan pura terbesar dan paling suci di Bali
