Destinasi Baru Streetwear Bali: Adidas Originals Hadir di Sunset Road!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar gembira bagi pecinta streetwear di Pulau Bali.

Adidas Originals resmi membuka toko standalone pertamanya di Bali yang berlokasi strategis di kawasan Sunset Road.

Destinasi baru ini hadir untuk memenuhi dahaga para pecinta fesyen dan budaya kreatif akan koleksi yang ikonik dan kekinian.

Melalui kemitraan strategis dengan Kanmo Group, toko ini dirancang sebagai representasi kuat dari identitas Adidas Originals—sebuah lifestyle brand yang fashion-forward dan adaptif terhadap budaya kontemporer.

Kehadiran gerai di Sunset Road ini sekaligus mempertegas komitmen Adidas Originals dalam menghadirkan pengalaman ritel yang relevan dengan gaya hidup modern di Bali.

Adidas Originals juga menggandeng ilustrator asal Bali, Monez, untuk menghadirkan mural eksklusif yang menghiasi interior toko, memadukan gaya kontemporer khas adidas dengan budaya lokal Bali.

Karya seni tersebut membawa interpretasi visual khas Bali yang dipadukan dengan estetika street culture modern, menciptakan pengalaman ritel yang tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada ekspresi budaya dan kreativitas lokal.

Selain mengeksplorasi koleksi lengkap adidas Originals, pengunjung juga dapat merasakan pengalaman personalisasi produk yang eksklusif di toko ini.