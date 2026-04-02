Transportasi IBTK 2026 Ditata Ketat, Shuttle Gratis, Pantau Kepadatan secara Digital

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Pemprov Bali memastikan sistem transportasi selama pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026 di kawasan Pura Agung Besakih berjalan lebih tertib, modern, dan terintegrasi.

Gubernur Wayan Koster saat rapat persiapan akhir di Wyata Graha Besakih menekankan bahwa pengelolaan transportasi menjadi kunci utama untuk mengurangi kepadatan pemedek.

Koster pada kesempatan itu menegaskan bahwa keberhasilan tidak harus sempurna, tetapi cukup signifikan dalam mengurangi penumpukan.

“Tidak harus 100 persen. Kalau bisa mengurangi kepadatan 60–70 persen, itu sudah sangat baik,” kata Koster.

Oleh karena itu, koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota dilakukan guna mengatur jadwal kedatangan pemedek.

Rekayasa lalu lintas dan parkir terpusat dilaksanakan secara sistematis.

Sistem transportasi disusun dengan konsep terpadu satu pintu masuk dan satu pintu keluar.

Penyiapan areal parkir dengan kapasitas mencapai kurang lebih 2.267 kendaraan, serta area khusus bus di luar kawasan utama yakni areal parkir Kedungdung.