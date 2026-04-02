JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Asosiasi Sopir Logistik Desak ASDP Bangun Dermaga Baru di Gilimanuk & Ketapang

Asosiasi Sopir Logistik Desak ASDP Bangun Dermaga Baru di Gilimanuk & Ketapang

Kamis, 02 April 2026 – 17:03 WIB
Antrean truk logistik di area parkir Dermaga Bulusan milik ASDP Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. sebelum masuk Bali. Foto: ANTARA/Novi Husdinariyanto/vft.

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) mendesak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menambah fasilitas dermaga baru di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan Gilimanuk, Bali.

Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi antrean panjang truk logistik yang rutin terjadi saat momentum menjelang dan setelah Lebaran.

Ketua ASLI Selamet Barokah mengatakan kemacetan panjang di pelabuhan sangat merugikan pengemudi.

Baca Juga:

Selain risiko barang rusak, hilang, atau terlambat sampai tujuan, para sopir juga harus menanggung beban biaya operasional yang membengkak.

"Kami sopir truk logistik sudah banyak berkorban, mulai dari sering kehabisan uang saku, terkurasnya tenaga, hingga risiko lainnya di jalan," ujar Selamet Barokah dilansir dari Antara.

Selama periode arus mudik lebaran, truk logistik terpaksa menepi sementara waktu karena prioritasnya adalah kendaraan pribadi dan kendaraan umum.

Baca Juga:

Dampaknya antrean tak hanya terjadi saat arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana dan arus balik di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Mereka harus mengantre hingga belasan kilometer.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Asosiasi Solir Logistik Indonesia truk logistik dermaga PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Dermaga Baru Selat Bali pelabuhan ketapang pelabuhan gilimanuk Lebaran

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU