Asosiasi Sopir Logistik Desak ASDP Bangun Dermaga Baru di Gilimanuk & Ketapang

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) mendesak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menambah fasilitas dermaga baru di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan Gilimanuk, Bali.

Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi antrean panjang truk logistik yang rutin terjadi saat momentum menjelang dan setelah Lebaran.

Ketua ASLI Selamet Barokah mengatakan kemacetan panjang di pelabuhan sangat merugikan pengemudi.

Selain risiko barang rusak, hilang, atau terlambat sampai tujuan, para sopir juga harus menanggung beban biaya operasional yang membengkak.

"Kami sopir truk logistik sudah banyak berkorban, mulai dari sering kehabisan uang saku, terkurasnya tenaga, hingga risiko lainnya di jalan," ujar Selamet Barokah dilansir dari Antara.

Selama periode arus mudik lebaran, truk logistik terpaksa menepi sementara waktu karena prioritasnya adalah kendaraan pribadi dan kendaraan umum.

Dampaknya antrean tak hanya terjadi saat arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana dan arus balik di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Mereka harus mengantre hingga belasan kilometer.