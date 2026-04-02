Bali Tuan Rumah AWGIPC 2026, Kakanwil Eem: Tampilkan Wajah Indonesia yang Unggul

Kamis, 02 April 2026 – 16:45 WIB
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin rapat persiapan pelaksanaan The 78th Meeting of ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC), Kamis (2/4). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar rapat persiapan pelaksanaan The 78th Meeting of ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) beserta rangkaian kegiatan pendukung lainnya di Provinsi Bali Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Nakula pada Kamis (2/4).

Rapat ini membahas berbagai aspek teknis guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan berskala internasional tersebut.

Fokus utama pembahasan meliputi kesiapan tempat, penyusunan agenda kegiatan, mekanisme pelayanan tamu delegasi, serta penguatan koordinasi antar tim yang terlibat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Bali I Wayan Redana dalam arahannya memaparkan pembagian tim kerja secara rinci beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Ia menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi efektif antar tim agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memberikan penekanan strategis terhadap pentingnya kesiapan menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari aspek substansi dan citra kelembagaan.

Eem Nurmanah menekankan bahwa profesionalisme, ketelitian, serta kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama dalam menyukseskan kegiatan berskala internasional.

Kakanwil Eem juga mengingatkan pentingnya membangun koordinasi yang solid dan responsif antar tim, serta mengedepankan prinsip kerja kolaboratif.
