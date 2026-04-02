Kakanwil Eem Lantik Penyuluh Hukum Baru, Dorong Digitalisasi Edukasi Hukum

Kamis, 02 April 2026 – 16:33 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum di Aula Dharmawangsa, Kamis (2/4/2026). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum di Aula Dharmawangsa, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah.

Dalam prosesi tersebut, sebanyak tiga pejabat fungsional penyuluh hukum resmi diambil sumpah dan dilantik untuk menjalankan tugas pada bidang penyuluhan hukum.

Pelantikan berlangsung khidmat dengan disaksikan jajaran pejabat struktural dan pegawai di lingkungan kantor wilayah.

Kakanwil Eem Nurmanah menyampaikan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan tersebut perlu dijawab melalui kinerja terbaik dan dedikasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan kepercayaan negara harus dijawab dengan kinerja terbaik," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Ia juga mengingatkan agar penyuluh hukum aktif turun ke lapangan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan pesan hukum.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

