Menteri P2MI Kirim Seribuan Calon PMI Bali ke Bulgaria, Moratorium Pengiriman ART

Kamis, 02 April 2026 – 16:17 WIB
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memberikan kepada awak media di Denpasar. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin melepas seribu lebih calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali ke Bulgaria.

Bulgaria menjadi salah satu negara penempatan karena perlindungannya bagus, jaminan sosial jelas, gaji bagi PMI tinggi, dan negara tersebut aman dari konflik.

Seribuan anak muda Bali yang terpilih sudah menjalani pelatihan selama enam hingga 12 bulan di bidang hospitality, sehingga dinilai sudah mampu memenuhi kualifikasi di negara Eropa Timur tersebut.

Calon-calon PMI dari seluruh kabupaten/kota di Bali ini rencananya akan diberangkatkan bertahap mulai 9 April 2026.

P3MI saat ini masih memproses dokumen beberapa pekerja migran.

“Bulgaria menjadi salah satu negara tujuan yang sudah kami profiling (analisis) menjadi negara penempatan.

Dan, hari ini pelepasan seribu calon PMI bertahap dengan nanti proses OPP (orientasi pra-pemberangkatan) dan lain-lain mereka kami persiapkan,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin dilansir dari Antara.

Mukhtarudin mengatakan sekarang dan ke depannya, pemerintah hanya fokus pada penempatan PMI di sektor formal atau profesional di bawah badan usaha.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

