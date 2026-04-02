Bali Setor 55 Persen Devisa Pariwisata Setara Rp170 Triliun, DPR RI Sorot Tajam

Kamis, 02 April 2026 – 15:10 WIB
Lalu lintas wisatawan saat mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali. Pariwisata Bali menyumbang devisa Rp170 triliun, setara 55 persen dari total devisa Rp305 triliun. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti ketimpangan devisa sektor pariwisata Indonesia.

Dari total devisa Rp305 triliun, Bali menyumbang Rp170 triliun atau sekitar 55 persen, sementara gabungan daerah lainnya hanya berkontribusi sebesar Rp135 triliun.

"Lebih dari separuh devisa pariwisata masih terpusat di Bali.

Ini menjadi bukti bahwa pemerataan sektor pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita," ujar Lamhot Sinaga dilansir dari Antara.

Lamhot Sinaga mendesak pemerintah untuk menjadikan ketimpangan ini sebagai atensi serius dalam menyusun strategi pembangunan ke depan.

Lamhot Sinaga menekankan bahwa peningkatan performa pariwisata harus selaras dengan distribusi manfaat yang merata.

Isu pemerataan ini pun dipandang krusial untuk masuk dalam perencanaan anggaran 2026 agar pembangunan tidak lagi bersifat sentralistik.

Lamhot Sinaga turut menggarisbawahi bahwa capaian devisa pariwisata sepanjang 2025 belum mencerminkan dampak dari UU Kepariwisataan yang baru saja disahkan.

