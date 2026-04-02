Bali Setor 55 Persen Devisa Pariwisata Setara Rp170 Triliun, DPR RI Sorot Tajam

bali.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti ketimpangan devisa sektor pariwisata Indonesia.

Dari total devisa Rp305 triliun, Bali menyumbang Rp170 triliun atau sekitar 55 persen, sementara gabungan daerah lainnya hanya berkontribusi sebesar Rp135 triliun.

"Lebih dari separuh devisa pariwisata masih terpusat di Bali.

Ini menjadi bukti bahwa pemerataan sektor pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita," ujar Lamhot Sinaga dilansir dari Antara.

Lamhot Sinaga mendesak pemerintah untuk menjadikan ketimpangan ini sebagai atensi serius dalam menyusun strategi pembangunan ke depan.

Lamhot Sinaga menekankan bahwa peningkatan performa pariwisata harus selaras dengan distribusi manfaat yang merata.

Isu pemerataan ini pun dipandang krusial untuk masuk dalam perencanaan anggaran 2026 agar pembangunan tidak lagi bersifat sentralistik.

Lamhot Sinaga turut menggarisbawahi bahwa capaian devisa pariwisata sepanjang 2025 belum mencerminkan dampak dari UU Kepariwisataan yang baru saja disahkan.