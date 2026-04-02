Enam Wilayah Pesisir di Bali Diterjang Rob, Siaga Fenomena Bulan Purnama!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi rob atau banjir pesisir di Bali diperkirakan pada 2 – 10 April 2026.

Potensi rob itu disebabkan karena fenomena fase bulan purnama pada 2 April 2026.

Kondisi itu berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di tujuh wilayah pesisir.

Berdasar pantauan data level air dan prediksi pasang surut, enam wilayah pesisir itu, yakni pesisir selatan Jembrana, Tabanan dan Badung.

Selain itu, tiga wilayah pesisir lainnya yakni di pesisir Kota Denpasar, Gianyar dan Klungkung.

“Kami imbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho.

Namun, BMKG Denpasar tidak memberikan detail perkiraan ketinggian air laut maksimum dari potensi banjir pesisir itu.

“Potensi banjir rob ini berbeda waktu (hari dan jam) di tiap wilayah,” ujar Cahyo Nugroho.