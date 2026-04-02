JPNN.com

Enam Wilayah Pesisir di Bali Diterjang Rob, Siaga Fenomena Bulan Purnama!

Kamis, 02 April 2026 – 08:29 WIB
Wisatawan Pantai Kuta, Badung, Bali, diterjang banjir pesisir alias rob. Foto: ANTARA/ Nyoman Hendra Wibowo/nym/ama.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi rob atau banjir pesisir di Bali diperkirakan pada 2 – 10 April 2026.

Potensi rob itu disebabkan karena fenomena fase bulan purnama pada 2 April 2026.

Kondisi itu berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di tujuh wilayah pesisir.

Baca Juga:

Berdasar pantauan data level air dan prediksi pasang surut, enam wilayah pesisir itu, yakni pesisir selatan Jembrana, Tabanan dan Badung.

Selain itu, tiga wilayah pesisir lainnya yakni di pesisir Kota Denpasar, Gianyar dan Klungkung.

“Kami imbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho.

Baca Juga:

Namun, BMKG Denpasar tidak memberikan detail perkiraan ketinggian air laut maksimum dari potensi banjir pesisir itu.

“Potensi banjir rob ini berbeda waktu (hari dan jam) di tiap wilayah,” ujar Cahyo Nugroho.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   rob banjir pesisir Bali Fenomena Bulan Purnama Bulan Purnama BBMKG Wilayah III Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU