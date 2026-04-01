JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BKSDA Bali Evakuasi Elang Bondol dari Rumah Warga Abiansemal Badung

BKSDA Bali Evakuasi Elang Bondol dari Rumah Warga Abiansemal Badung

Rabu, 01 April 2026 – 22:15 WIB
BKSDA Bali Evakuasi Elang Bondol dari Rumah Warga Abiansemal Badung - JPNN.com Bali
Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Wildlife Rescue Unit (WRU) BKSDA Bali mengevakuasi seekor Elang Bondol (Haliastur indus) dari kediaman warga di Banjar Mambal Kajanan, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Selasa (31/3) kemarin.

Evakuasi dilakukan setelah pihak BKSDA menerima laporan dari pemilik rumah, I Wayan Suwartana.

Satwa dilindungi tersebut kini telah diamankan untuk menjalani proses rehabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tabanan.

Baca Juga:

Langkah ini diambil guna memastikan kondisi kesehatan dan sifat liar sang elang bondol sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya.

Tahapan rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, kemampuan terbang, hingga mengembalikan insting liar satwa agar mampu beradaptasi kembali di alam.

Setelah dinyatakan layak oleh tim medis dan ahli perilaku, Elang Bondol ini akan dilepasliarkan ke habitat yang sesuai dengan sebaran alaminya.

Baca Juga:

Pelepasliaran satwa ini tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan demi keberlangsungan hidupnya di masa depan.

Kepala Balai KSDA Bali Ratna Hendratmoko menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang berperan aktif dalam penyelamatan satwa liar.

BKSDA Bali mengevakuasi seekor Elang Bondol (Haliastur indus) dari kediaman warga di Banjar Mambal Kajanan, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bksda bali Elang Bondol Abiansemal badung Bali satwa dilindungi PPS Tabanan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU