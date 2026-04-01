Kakanwil Imigrasi Bali & Konjen RRT Bahas Penguatan Kerja Sama Keimigrasian

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menerima kunjungan audiensi Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar, Zhang Zhisheng, Rabu (1/4).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga keimigrasian kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Konsul Jenderal Zhang Zhisheng menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk terus meningkatkan hubungan persahabatan serta memperkokoh kerja sama antara pihak Tiongkok dan Indonesia, khususnya di wilayah Bali.

Menurut Zhang Zhisheng, tingginya mobilitas warga negara Tiongkok ke Pulau Bali, menuntut koordinasi yang efektif terkait layanan dan pengawasan keimigrasian.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menyambut baik inisiatif dan maksud mulia dari pihak Konsulat Jenderal RRT.

"Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini sebagai langkah proaktif dalam membangun komunikasi yang transparan.

Bali merupakan destinasi utama bagi warga negara Tiongkok.

Jadi, kolaborasi dalam hal pertukaran informasi dan kepastian hukum keimigrasian sangat penting demi memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga ketertiban," ujar Felucia Sengky Ratna.