JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kakanwil Imigrasi Bali & Konjen RRT Bahas Penguatan Kerja Sama Keimigrasian

Kakanwil Imigrasi Bali & Konjen RRT Bahas Penguatan Kerja Sama Keimigrasian

Rabu, 01 April 2026 – 19:03 WIB
Kakanwil Imigrasi Bali & Konjen RRT Bahas Penguatan Kerja Sama Keimigrasian - JPNN.com Bali
Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menerima audiensi Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar, Zhang Zhisheng, Rabu (1/4).

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menerima kunjungan audiensi Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar, Zhang Zhisheng, Rabu (1/4).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga keimigrasian kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Konsul Jenderal Zhang Zhisheng menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk terus meningkatkan hubungan persahabatan serta memperkokoh kerja sama antara pihak Tiongkok dan Indonesia, khususnya di wilayah Bali.

Baca Juga:

Menurut Zhang Zhisheng, tingginya mobilitas warga negara Tiongkok ke Pulau Bali, menuntut koordinasi yang efektif terkait layanan dan pengawasan keimigrasian.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menyambut baik inisiatif dan maksud mulia dari pihak Konsulat Jenderal RRT.

"Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini sebagai langkah proaktif dalam membangun komunikasi yang transparan.

Baca Juga:

Bali merupakan destinasi utama bagi warga negara Tiongkok.

Jadi, kolaborasi dalam hal pertukaran informasi dan kepastian hukum keimigrasian sangat penting demi memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga ketertiban," ujar Felucia Sengky Ratna.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menerima audiensi Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar, Zhang Zhisheng, Rabu (1/4).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Konjen RRT WNA Tiongkok Bali Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna imigrasi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU