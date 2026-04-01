Rudenim Gandeng RS Unud & Puskesmas Kuta Selatan, Perkuat Layanan Kesehatan Deteni

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar resmi menjalin kerja sama strategis dengan Rumah Sakit Universitas Udayana (Unud) dan Puskesmas Kuta Selatan.

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi para deteni Rudenim Denpasar.

Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Aula Rudenim Denpasar, Rabu (1/4).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan instansi terkait.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna diwakili Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Bagus Aditya Nugraha Suharyono.

Bagus Aditya Nugraha Suharyono menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat sinergi antarlembaga pemangku kepentingan di wilayah kerja Rudenim Denpasar.

Bagus menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang memadai sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dasar para deteni selama masa pendetensian.

"Inisiasi kerja sama ini adalah wujud komitmen kami dalam meningkatkan standar pelayanan publik, khususnya dalam aspek kesehatan di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi.