Dihadiri Megawati, Menkum Supratman Serahkan Sertifikat KI di Klungkung

Rabu, 01 April 2026 – 17:06 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara simbolis menyerahkan Sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual (KI) dalam acara yang digelar di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung, Bali, Rabu (1/4).

bali.jpnn.com, SEMARAPURA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara simbolis menyerahkan Sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual (KI) dalam acara yang digelar di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung, Bali, Rabu (1/4).

Kegiatan istimewa ini dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, bersama jajaran pimpinan tinggi lainnya.

Kehadiran tokoh-tokoh nasional ini menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan kekayaan intelektual (KI) kini menjadi prioritas dalam menjaga identitas budaya dan memutar roda ekonomi kreatif nasional.

Kesadaran hukum masyarakat Bali terhadap perlindungan karya intelektual menunjukkan tren positif.

Sepanjang 2025, permohonan KI mencapai 10.692 permohonan.

Tren ini berlanjut pada kuartal pertama 2026 (Januari–Maret) yang telah menembus angka 5.003 permohonan.

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat strategis kepada kepala daerah di Bali, mulai dari Indikasi Geografis Tenun Cepuk Tanglad dan Gula Dawan dari Klungkung.

Kemudian Ogoh-Ogoh sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Bali, hingga Jegog Jembrana dan Tari Sekar Jempiring dari Denpasar.

