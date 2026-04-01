ASDP Catat 78 Persen Pemudik Sudah Kembali ke Bali, Puncak Mudik Minggu Lalu

bali.jpnn.com, BANYUWANGI - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang mencatat sebanyak 404.000 penumpang telah kembali menuju Pulau Bali hingga Senin (30/3/2026).

Angka ini menunjukkan arus balik libur Lebaran 2026 mulai mencapai puncaknya.

General Manajer ASDP Cabang Ketapang Arief Eko mengatakan hingga awal pekan ini, jumlah kendaraan yang kembali dari Jawa ke Bali telah mencapai 77 persen atau sebanyak 127.904 unit.

Untuk kategori penumpang (pejalan kaki maupun dalam kendaraan), realisasinya sudah mencapai 78 persen.

"Berdasar catatan kami, sisa masyarakat yang belum kembali ke Bali diperkirakan sekitar 23 persen untuk kendaraan atau 37.365 unit, dan sekitar 22 persen atau 113.000 orang untuk kategori penumpang," ujar Arief Eko, Rabu (1/4).

Berdasar data tersebut, puncak arus balik Lebaran 2026 terjadi pada Minggu (29/3/2026) atau H+8 Lebaran.

Pada saat itu tercatat sebanyak 56.300 orang penumpang menyeberang di lintasan Ketapang-Gilimanuk, untuk kendaraan 19.000 didominasi pemudik sepeda motor, yakni mencapai 12.458 unit.

Untuk reservasi tiket di Pelabuhan Ketapang dari 11 Maret 2026 (H-10) hingga 1 April 2026 (H+11 Lebaran) tercatat sebanyak 183.810 kendaraan.