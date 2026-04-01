ASDP Catat 78 Persen Pemudik Sudah Kembali ke Bali, Puncak Mudik Minggu Lalu

Rabu, 01 April 2026 – 16:43 WIB
Pemudik masuk kapal di Pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali, pada saat arus balik Lebaran 2026, akhir pekan lalu. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, BANYUWANGI - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang mencatat sebanyak 404.000 penumpang telah kembali menuju Pulau Bali hingga Senin (30/3/2026).

Angka ini menunjukkan arus balik libur Lebaran 2026 mulai mencapai puncaknya.

General Manajer ASDP Cabang Ketapang Arief Eko mengatakan hingga awal pekan ini, jumlah kendaraan yang kembali dari Jawa ke Bali telah mencapai 77 persen atau sebanyak 127.904 unit.

Baca Juga:

Untuk kategori penumpang (pejalan kaki maupun dalam kendaraan), realisasinya sudah mencapai 78 persen.

"Berdasar catatan kami, sisa masyarakat yang belum kembali ke Bali diperkirakan sekitar 23 persen untuk kendaraan atau 37.365 unit, dan sekitar 22 persen atau 113.000 orang untuk kategori penumpang," ujar Arief Eko, Rabu (1/4).

Berdasar data tersebut, puncak arus balik Lebaran 2026 terjadi pada Minggu (29/3/2026) atau H+8 Lebaran.

Baca Juga:

Pada saat itu tercatat sebanyak 56.300 orang penumpang menyeberang di lintasan Ketapang-Gilimanuk, untuk kendaraan 19.000 didominasi pemudik sepeda motor, yakni mencapai 12.458 unit.

Untuk reservasi tiket di Pelabuhan Ketapang dari 11 Maret 2026 (H-10) hingga 1 April 2026 (H+11 Lebaran) tercatat sebanyak 183.810 kendaraan.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

