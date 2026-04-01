Posko Lebaran 2026: Penumpang Bandara Bali Naik Tipis, Pesawat 3 Persen

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat total pelayanan sebanyak 1,14 juta penumpang selama 18 hari masa Posko Angkutan Lebaran 2026.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati mengatakan bahwa jumlah tersebut dihimpun selama masa posko terpadu yang berlangsung pada 13 hingga 30 Maret 2026.

Dari total 1,14 juta penumpang, tercatat sebanyak 503 ribu merupakan penumpang domestik, sementara 639 ribu lainnya adalah penumpang rute internasional.

Capaian ini menunjukkan tren positif dengan kenaikan 1 persen dibandingkan periode Posko Lebaran tahun 2025 yang mencatatkan 1,13 juta penumpang.

Bandara Ngurah Rai mencatat puncak pergerakan penumpang sebelum Hari Raya Idulfitri terjadi pada Rabu (18/3/2026) atau tiga hari menjelang Lebaran (H-3) dengan jumlah 71.442 penumpang dilayani.

Puncak arus pergerakan penumpang pasca-Hari Raya Idulfitri terjadi pada Senin (23/3/2026) atau dua hari setelah Lebaran (H+2) dengan jumlah penumpang 72.139 orang.

"Jumlah pergerakan penumpang pada Senin, 23 Maret juga menjadi yang tertinggi sepanjang Posko Angkutan Lebaran 2026," ujar Nugroho Jati dilansir dari Antara.

Selain jumlah penumpang yang meningkat, pergerakan pesawat juga naik hingga tiga persen.