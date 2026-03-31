Epson Indonesia Buka Solution Center Surabaya, Efisiensi Bisnis di Jawa Timur

bali.jpnn.com, SURABAYA - Epson Indonesia secara resmi membuka Epson Solution Center Surabaya di Jalan Raya Gubeng No. 62, Selasa (31/3).

Pusat layanan ini menjadi wadah bagi pelaku industri di Jawa Timur untuk mengakses solusi teknologi terintegrasi secara langsung.

Kehadiran Epson Solution Center ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam mendekatkan teknologi kepada pelanggan, sekaligus memberikan pengalaman langsung melalui demonstrasi produk dan konsultasi bersama tim ahli Epson.

Dalam pembukaannya, tamu undangan mengeksplorasi berbagai inovasi printing dan visual display yang dihadirkan untuk mendongkrak efisiensi bisnis di era digital.

Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang mengungkapkan bahwa kehadiran pusat solusi di Surabaya merupakan strategi perusahaan untuk merespons dinamika bisnis di Jawa Timur.

Menurut Ng Ngee Khiang, Epson ingin memberikan pengalaman lebih dari sekadar produk.

“Kami ingin menciptakan ruang di mana pelanggan bisa melihat langsung bagaimana teknologi kami mengoptimalkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis mereka,” ujar Ng Ngee Khiang.

Ng Ngee Khiang mengatakan ada tiga alasan Epson Indonesia menghadirkan Epson Solution Center Surabaya.