Resmi, Seleksi Pendamping Desa P3PD Kini Digelar Perguruan Tinggi, Ada Apa?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) terus diperkuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa serta mempercepat pembangunan yang merata.

Salah satu komponen penting dalam program ini adalah keberadaan tenaga pendamping desa yang bertugas membantu pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Untuk memastikan kualitas pendamping semakin baik, pemerintah berencana mengubah mekanisme rekrutmen melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa saat ini kementeriannya belum membuka rekrutmen tenaga pendamping profesional desa.

Ia menjelaskan bahwa proses seleksi sebelumnya dilakukan melalui laman resmi P3PD, namun sistem tersebut akan diperbarui.

Ke depan, proses rekrutmen tidak lagi dilakukan langsung oleh kementerian, melainkan melalui perguruan tinggi.

Baca Juga: Menteri Arifah Minta Guru SMP Pelaku Pelecehan Seksual di Bali Diproses Hukum

Langkah rekruitmen p3pd ini dinilai sebagai upaya menciptakan proses seleksi yang lebih objektif dan transparan.

Perguruan tinggi dianggap memiliki kapasitas akademik dan sistem seleksi yang lebih terukur, termasuk penggunaan Computer Assisted Test (CAT).